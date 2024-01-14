КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

Северная Корея впервые в 2024 году запустила баллистическую ракету. Этот запуск зафиксировали в воскресенье, 14 января, в Японии и Южной Корее.

По данным японской береговой охраны и министерства обороны страны, снаряд был выпущен с восточного побережья и упал в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Минобороны в Токио собирает всю необходимую информацию о выпущенной ракете.

В последние недели напряженность на Корейском полуострове усилилась. В начале января КНДР выпустила в сторону южнокорейских островов более 200 снарядов. В ответ вооруженные силы Южной Кореи провели учения с боевой стрельбой.