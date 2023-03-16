Согласно JCS, ракета была запущена с места наземного базирования близ столицы КНДР Пхеньяна. В Южной Корее был созван совет национальной безопасности, осудивший пуск ракеты КНДР как "безрассудную провокацию", угрожающую миру в регионе. Президент Юн Сок Ёль заявил, что отдал приказ вооруженным силам проводить совместные с США учения в соответствии с имеющимся планом.

Статьи по теме: Северная Корея запустила еще две баллистические ракеты и угрожает превратить Тихий океан в полигон

Япония резко осудила запуск КНДР баллистической ракеты. "Ряд действий КНДР, включая неоднократные пуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности нашей страны, региона и международного сообщества. Кроме того, пуск баллистической ракеты нарушает соответствующие резолюции Совета безопасности ООН. Япония, со своей стороны, выражает КНДР решительный протест и подвергает резкому осуждению", - отмечается в заявлении Минобороны Японии.

По данным японского оборонного ведомства, северокорейская ракета пролетела около 1000 километров, потратив на это 69 минут, и упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии, не нанеся никакого вреда. Глава японского кабинета Кисида заявил, что в Японии также пройдет заседание совета национальной безопасности.

Ракетные испытания КНДР

Ранее, 12 марта, Северная Корея осуществила запуск с подводной лодки двух стратегических управляемых ракет в направлении открытого моря. Этот запуск был осуществлен всего за несколько часов до начала крупнейших за последние пять лет совместных военных учений Южной Кореи и США под кодовым названием Warrior Schield. До этого КНДР заявляла о ракетных испытаниях 20 и 19 февраля.

В 2022 году Северная Корея запустила больше ракет, чем когда-либо, проведя свыше 50 ракетных испытаний, отмечало агентство Reuters. Ракетные испытания в КНДР запрещены Советом Безопасности ООН.

Сеул пригрозил приостановкой межкорейского соглашения

3 января президент Юн Сок Ёль поручил Управлению национальной безопасности Республики Корея рассмотреть возможность приостановки действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года по снижению напряженности, если "Северная Корея совершит еще одну провокацию, нарушив нашу территориальную" целостность.

Это стало реакцией на вторжение северокорейских беспилотных летательных аппаратов в воздушное пространство Южной Кореи.

Перед этим, 1 января, Пхеньян в очередной раз испытал баллистическую ракету малой дальности, а днем ранее произвел запуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.