КНДР сообщила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

В сообщении отмечается, что целью испытательного запуска было "подтверждение характеристик планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой маневренной управляемой боеголовки средне-дальнего радиуса действия и надежности новых многоступенчатых сверхмощных твердотопливных реактивных двигателей".

Ракетные испытания в КНДР были зафиксированы в Южной Корее и Японии. По данным северокорейских военных, ракета предположительно средней дальности пролетела около одной тысячи километров и упала в Японском море. Южная Корея осудила тест, назвав его явным нарушением резолюций ООН, запрещающих Пхеньяну испытывать баллистические ракеты любой дальности. Такие ракеты могут быть оснащены ядерными боеголовками.