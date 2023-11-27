КНДР разместила войска и оружие близ границы с Южной Кореей

После частичной приостановки действия военного соглашения между Южной и Северной Кореями власти КНДР разместили войска и тяжелые вооружения в демилитаризованной зоне вблизи границы двух стран. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на вооруженные силы страны. По всей видимости, Пхеньян пытается восстановить охранные посты, которые были демонтированы после заключения межкорейского военного соглашения в 2018 году, указали представители ВС Южной Кореи.

По их данным, тяжело вооруженные северокорейские солдаты с 24 ноября восстанавливали пост в нескольких местах. В настоящее время КНДР восстанавливает несколько постов охраны, но ожидается, что будут восстановлены все из них, сообщил журналистам высокопоставленный представитель южнокорейской армии.

Южная Корея внимательно следит за действиями КНДР