КНДР поставляет России половину снарядов для войны в Украине

По мнению источников британской газеты, после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян минувшим июнем, когда между двумя странами был заключен договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, Россия оказалась в зависимости от поставок артснарядов из КНДР.

Используя большое количество боеприпасов из КНДР, многие из которых неисправны, России тем не менее удалось добиться успехов на поле боя, в частности, недавно российскими войсками был захвачен Угледар , отмечает издание.

Северная Корея обеспечивает России половину из приблизительно трех миллионов артиллерийских снарядов, используемых ежегодно в ходе войны в Украине. Об этом в пятницу, 4 октября, пишет газета The Times , приводя данные собственных источников в западной разведке.

The Times напоминает, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в сентябре предупреждал, что Россия получает преимущество в войне именно благодаря поставкам северокорейских боеприпасов.

В конце августа издание Newsweek сообщило со ссылкой на данные южнокорейской разведки, что начиная с середины 2022 года КНДР отправила в Россию более 13 тысяч морских контейнеров, в которых предположительно находились более шести миллионов 152-мм артиллерийских снарядов, а также 122-мм артиллерийские снаряды, мобильные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракеты и другая военная техника.