КНДР объявила об испытаниях подводного ядерного оружия

Северная Корея объявила об испытании системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23" - подводного дрона, который может быть оснащен ядерной боеголовкой. "Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны КНДР провел в акватории Корейского Восточного моря (так в Северной Корее называют Японское море. - Ред.) важное испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке", - говорится в обнародованном в пятницу, 19 января, сообщении Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на Минобороны страны.

В сообщении не уточняется, когда именно были проведены испытания, но говорится, что они стали ответом на трехдневные военные учения США, Японии и Южной Кореи в Японском море. "Мы решительно осуждаем безрассудное деяние США и их сателлитов, которые с самого начала нового года серьезно угрожают безопасности КНДР, и строго предупреждаем о катастрофических последствиях", - говорится в документе.