Министр обороны Японии Ясухадзу Хамада, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что испытанная ракета имеет достаточную дальность полёта, чтобы достичь материковой части Соединённых Штатов, передаёт агенство "Киодо Цусин".
Помимо Токио о новом северокорейском испытании сообщили власти Южной Кореи. Днём ранее поступила информация, что КНДР протестировала баллистическую ракету меньшей дальности, предупредив о "более жёстком военном ответе" на усилия США расширить взаимодействие со своими союзниками в регионе в сфере безопасности.
Северная Корея провела в этом году рекордное количество подобных испытаний. Недавно она также произвела сотни артиллерийских выстрелов в море, когда США и Южная Корея проводили учения. В некоторых из совместных манёвров участвовала Япония.
В воскресенье на прошлой неделе южнокорейский президент Юн Сок Ёль, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден на переговорах в Камбодже договорились об усилении военного сотрудничества.
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в заявлении по поводу ракетного испытания Пхеньяна 18 ноября указала, что этот пуск является грубым нарушением многочисленных резолюций Совете безопасности ООН, способствует росту напряжённости и создаёт риски для дестабилизации ситуации в регионе.
"Данный шаг демонстрирует, что КНДР по-прежнему отдаёт предпочтение развитию своих незаконных программ по созданию оружия массового поражения и ракет, но не благополучию своего народа", - подчеркнула она.
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