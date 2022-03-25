КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Япония назвала это "угрозой нового порядка", США ввели санкции

США объявили о новых санкциях в связи с испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). О введении ограничительных мер сообщил в четверг, 24 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Под штрафные меры, в частности, попали две российские компании — поставщик металлопроката "Ардис Групп", коммерческая фирма "Профподшипник" — и одно физлицо, гражданин РФ Игорь Мичурин. Ограничения связаны с передачей ими КНДР "чувствительных элементов для северокорейской ракетной программы", пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве. Санкции введены и в отношении Бюро по иностранным делам Второй академии естественных наук КНДР, а также — одного из граждан Северной Кореи.

КНДР ранее подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км.

"Угроза нового порядка"

В Японии уже назвали недавнее испытание угрозой нового порядка. "Это — серьезная угроза в другом измерении, чем раньше", — счел министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории Соединенных Штатов, в том числе — на Восточном побережье. США и Германия осудили пуск.

Испытание вынесут на обсуждение Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН обсудит ракетное испытание 25 марта. Начало встречи запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск), сообщили диписточники в ООН.

Северная Корея ранее, 16 марта, запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне, однако тогда ракетные испытания провалились, отмечали в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программ и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.