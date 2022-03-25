aA
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. По оценкам Минобороны Японии, снаряд способен достичь любой точки на территории США. Вашингтон ввел санкции в связи с тестами, пишет DW.
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Япония назвала это "угрозой нового порядка", США ввели санкции
© AFP/Scanpix

США объявили о новых санкциях в связи с испытанием Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). О введении ограничительных мер сообщил в четверг, 24 марта, глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Под штрафные меры, в частности, попали две российские компании — поставщик металлопроката "Ардис Групп", коммерческая фирма "Профподшипник" — и одно физлицо, гражданин РФ Игорь Мичурин. Ограничения связаны с передачей ими КНДР "чувствительных элементов для северокорейской ракетной программы", пояснили в американском внешнеполитическом ведомстве. Санкции введены и в отношении Бюро по иностранным делам Второй академии естественных наук КНДР, а также — одного из граждан Северной Кореи.

КНДР ранее подтвердила, что испытала 24 марта межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-17" по приказу северокорейского лидера Ким Чен Ына, передало агентство ЦТАК (KCNA). Снаряд был запущен из района Сунан, где расположен международный аэропорт Пхеньяна. Высота полета превысила 6200 км, расстояние между точками старта и падения в Японском море составило около 1090 км.

"Угроза нового порядка"

В Японии уже назвали недавнее испытание угрозой нового порядка. "Это — серьезная угроза в другом измерении, чем раньше", — счел министр обороны Японии Нобуо Киси. По его словам, новая межконтинентальная баллистическая ракета при обычной траектории запуска способна преодолеть расстояние более 15 тыс. км и достичь любой точки на территории Соединенных Штатов, в том числе — на Восточном побережье. США и Германия осудили пуск.

Испытание вынесут на обсуждение Совбеза ООН

Совет Безопасности ООН обсудит ракетное испытание 25 марта. Начало встречи запланировано на 15.00 по местному времени (22.00 мск), сообщили диписточники в ООН.

Северная Корея ранее, 16 марта, запустила снаряд из района Сунан в Пхеньяне, однако тогда ракетные испытания провалились, отмечали в Комитете начальников штабов (КНШ) Республики Корея (РК).

С начала года Пхеньян провел семь ракетных испытаний и два запуска "разведывательных спутников", указывали в КНДР.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программ и почти полностью изолирована на мировой арене. Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын ранее пообещал на собрании правящей партии, что страна продолжит укреплять свой военный потенциал.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italų psichologai per padidinamąjį stiklą žvelgia į Putino psichiką: kas nutiko, kad jis ne tik neadekvačiai elgiasi, bet ir niekada negerbė moterų?

Goda Raibytė

Tamsioji internete paliekamų pėdsakų pusė – ką su jais daro korporacijos ar žvalgybininkai

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Renata Valatkienė

Gyvenimas kartu po skyrybų: ko iš tikrųjų siekiame pasirinkdami tokią situaciją?

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Toksiški santykiai: kaip išlipti iš to, ko net blaivia galva negali paaiškinti

Delfi Plius Donatas Jokūbaitis

Prieš šimtmetį Medicinos fakultetą sudrebino studentų skandalas: Lietuvos žydai ir katalikai nesutarė dėl lavonų „tiekimo“

TOP новостей

Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам

Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...

Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России

Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...

Президент Литвы: не все государства готовы отказаться от российских энергоресурсов

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что...

В СМИ появились сообщения о смерти Владимира Жириновского, следом - опровержения

Российские СМИ со ссылкой на сенатора Александра...

Премьер Литвы: "Ну отключите газ, и будем жить без вашего газа, и сами не хотим этот газ брать"

" Путин - это российский вождь. И это Россия должна...