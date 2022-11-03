Данные показывают, что температура в Европе за последние 30 лет выросла более чем в два раза по отношению к среднемировой. В среднем за десять лет рост составил около +0,5 градусов Цельсия.

В период с 1997 по 2021 год альпийские ледники утратили около 30 метров своей толщины. Из года в год темпы таяния и захватывают отложения льда на больших высотах.

Гренландский ледяной щит тает и способствует ускоренному повышению уровня моря. Летом 2021 года в Гренландии впервые в истории в самой высокой ее точке на станции Саммит были зарегистрированы дождевые осадки.

В докладе так же говорится о самом высоком за последние три десятилетия периоде лесных пожаров в Европе. В особенности пострадало Средиземноморье. Но в целом зафиксированный уровень опасности был лишь немногим выше среднего.

Но когда долгожданные дожди все-таки начались, их последствия в ряде регионов были разрушительными. В тех случаях когда почва не могла впитать избыток воды, приводило к паводкам и наводнениям. Специалисты отмечают, что штормы и внезапные ливни из года в год становятся все более мощными и частыми.

В докладе отмечаются и успехи ряда стран Европы в сокращении выбросов парниковых газов. В ЕС в целом выбросы сократились на 31% в период с 1990 по 2020 год, а к 2030 году планируется их сокращение на 55%.