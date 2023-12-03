Кличко: Залужный сказал правду о патовой ситуации в войне

Говоря о неготовности Германии поставлять ракеты Taurus, Виталий Кличко заявил, что это - "отговорки". "Но что касается систем ПВО , мы получили многое и очень благодарны", - добавил он.

Комментируя военную помощь Запада Украине, Кличко заявил, что поставки боеприпасов "сильно отстают от обещаний". "Фронт имеет протяженность более тысячи километров, - отметил он. - Расход боеприпасов огромен и производство не успевает. К этому я отношусь с пониманием. Но не к тому, что касается ракет дальнего радиуса действия - тут наши партнеры проявляют излишнюю осторожность и увиливают".

Отвечая на вопрос, ошибся ли генерал Залужный, оценив положение в войне как патовое, Кличко указал: "Нет. Он сказал правду. Иногда люди не хотят слышать правду. Но в конечном счете он несет ответственность. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти четкие слова - несправедливо. Я - на его стороне".

В конце марта 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель заявил: "Наша цель - поставить Украине один миллион снарядов в течение следующих 12 месяцев. Эта совместная инициатива ЕС является важным новым шагом на пути к действительно европейской обороне". Чтобы обеспечить поставки боеприпасов для ВСУ, Евросоюз инвестировал 2 млрд евро из Европейского фонда мира. К сегодняшнему дню из запасов стран ЕС в Украину уже поступили не менее 300 тысяч единиц боеприпасов.

Кличко о Зеленском

Отвечая на вопрос, нет ли у него самого президентских амбиций, мэр Киева заявил, что считает неразумным говорить об этом в то время, когда его страна борется за существование. При этом Кличко отметил, что его не удивляет падение популярности действующего главы государства - Владимира Зеленского.