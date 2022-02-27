"Мы не можем, потому что все пути заблокированы, — сказал он. — Сейчас мы в окружении".

Пресс-секретарь Кличко в разговоре с The Insider отвергла информацию о блокаде города. По ее словам, Киев не окружен. «Это брехня и манипуляция», — сказала она, добавив, что скоро Кличко выпустит по этому поводу заявление с опровержением.

Немного позже Кличко написал, что информация в данном интервью является фейковой и обвинил в этом власти России.

Интервью было напечатано американским изданием Associated Press.