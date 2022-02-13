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После Украины на очереди у России будут страны Балтии, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью Welt am Sonntag. Вся Украина будет бороться против агрессии, подчеркнул он.
Vitalijus Kličko
Vitalijus Kličko
© AFP/Scanpix

Мэр Киева Виталий Кличко призвал мир к солидарности с Украиной. "Мы в Украине готовы к самому худшему, сейчас мир должен оказать нам поддержку", - заявил политик в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag, которое выйдет в воскресенье, 13 февраля.

По словам Кличко, Владимир Путин стремится к мировому влиянию, "и Запад должен знать, что после Украины на очереди будут страны Балтии". "Мы - только начало", - сказал киевский градоначальник.

"Если Олаф Шольц и другие государственные лидеры будут говорить с Путиным, они должны ясно дать ему понять одно: вся наша страна будет бороться против нападения, и это будет иметь очень серьезные последствия", - подчеркнул Кличко.

Шольц едет в Киев и Москву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 февраля, а на следующий день после этой встречи глава правительства Германии посетит Москву.

Ранее, 27 января в интервью DW Виталий Кличко высказался за дипломатические урегулирование конфликта вокруг Украины, но подчеркнул, что оно не может быть достигнуто за счет интересов его страны. "Ведь не секрет: Россия желает восстановить советскую империю. Но мы не хотим обратно в СССР", - заявил Кличко.

24 января в интервью немецкому таблоиду Bild мэр Киева обвинил Германию в "предательстве друзей" за отказ согласовать поставки оружия Украине.

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Deutsche Welle
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