Китай обязал госучреждения перейти на местное ПО и чипы

Новые правила означают постепенный отказ от использования чипов американских компаний Intel и AMD в персональных компьютерах и серверах. Также предусмотрен постепенный отказ от операционной системы Windows американской компании Microsoft и баз данных, разработанных иностранными компаниями.

В списке "безопасных" производителей исключительно китайские компании

Правила были представлены в программе "Инновации в сфере ИТ-приложений" министерством финансов, а также министерством промышленности и информационных технологий КНР в конце декабря 2023 года, отмечает британское издание. Они требуют, чтобы государственные ведомства и партийные органы уровня выше городских ориентировались при закупке техники и программного обеспечения на список "надежных и безопасных" производителей, в который входят исключительно китайские компании.