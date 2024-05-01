Китай: 24 погибших в результате обрушения автомагистрали

Обильные осадки не являются редкостью для провинции Гуандун, но в данный момент они необычайно сильны, пишет агентство dpa, уточняя, что многие ручьи в дельте Жемчужной реки опасно разлились. Сообщения о наводнениях поступают также из городов и деревень к северу и югу от Гуанчжоу.

Оползни считаются особенно опасными в горных районах Китая во время сильных дождей. В конце января более 30 человек погибли в результате сильного оползня в одной из деревень на юго-западе страны. Ежегодно в Китае в результате ураганов, наводнений и других стихийных бедствий погибает несколько сотен человек, уточняет агентство.