Китайский самолёт едва не столкнулся с американским

Китайский военный самолёт оказался в пределах 3 метров от американского, пролетавшего над Южно-Китайским морем. Ночью двухмоторный истребитель Shenyang J-11 приблизился к бомбардировщику В-52 на "неконтролируемой, - как подчернкули в Индо-Тихоокеанском командовании США, - чрезмерной скорости, пролетая ниже и подвергая оба самолета опасности столкновения".

МИД КНР пока это не комментировал, но во время аналогичного инцидента в мае отклонил жалобы Вашингтона, потребовав прекратить подобные полёты над Южно-Китайским морем.