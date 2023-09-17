Китайские электромобили завоевывают мир

Но автопрому это оказалось как раз на руку. Падение внутреннего спроса углубило кризис перепроизводства, и автозаводы ринулись с удвоенной энергией искать покупателей за границей.

Продолжительный кризис подорвал веру населения в способность компартии при Си Цзиньпине обеспечить прежние темпы роста благосостояния. Люди не спешат расставаться с деньгами, чем отдаляют заявленную цель экономической политики — оживить потребление.

История успеха тем удивительнее на фоне проблем китайской экономики. Ее лихорадит вот уже который год.

Запустить отрасль помогла поддержка китайских властей и контроль за ресурсами, необходимыми для производства батарей. Компартия поставила автопром на ноги, а дальше он не пошел, а побежал.

Китай всего за десятилетие создал автопром будущего и добился лидерства в экспорте. Как у него это получилось?

Пока что главная экспортная марка электромобиля с клеймом «Сделано в Китае» — Tesla. Но постепенно не только батареи, но и машины собственной китайской разработки завоевывают внутреннего потребителя и устремляются на мировой рынок.

И тут, с одной стороны, помогли «зеленые» реформы в Европе, где всех собираются пересадить на электромобили в ближайшие 10-15 лет.

А с другой, приказ Владимира Путина завоевать Украину, в результате которого западный автопром ушел из России, а Китай получил емкий и близкий рынок сбыта для бензиновых и дизельных машин, которые в развитые страны уже не продашь.

Китайский автоэкспорт в Россию вырос в семь раз. Если год назад каждая пятая продаваемая на российском рынке машина была китайской, то теперь — каждая вторая.

Россияне довольны, а вот европейцам такая быстрая зарубежная экспансия Китая пришлась не по душе.

Именно в ЕС в основном отправляются торговые суда, груженые собранными в Китае электрокарами, поскольку 27 стран блока с населением 450 млн человек — гигантский богатый рынок, сопоставимый только с американским. Однако с США у Китая очень натянутые отношения, а в ЕС — благоприятный торговый режим.

Но скоро все может поменяться.

Европа вышла на тропу войны