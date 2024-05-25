Китай завершил военные учения возле Тайваня

Китай завершил военные учения около Тайваня, который в Пекине считают своей мятежной провинцией. В двухдневных маневрах участвовали 111 самолетов и десятки кораблей, сообщило государственное телевидение КНР в субботу, 25 мая.

В Пекине заявили, что проведенные учения являются наказанием руководству Тайваня за сепаратистские высказывания только что приведенного к присяге "президента" этого региона Лая Циндэ. В своей инаугурационной речи тот подтвердил курс на независимость Тайваня, добавив, что две стороны Тайваньского пролива не подчинены друг к другу. В Пекине это восприняли как заявление о том, что Китай и Тайвань - два разных государства.