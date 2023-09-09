Китай запретил чиновникам пользоваться iPhone, Apple терпит миллиардные убытки

За двое суток стоимость компании на фондовом рынке упала более чем на 6%, или почти на 200 миллиардов долларов.

Китай является для Apple третьим по величине рынком сбыта. В 2022 году китайские потребители принесли 18% общего дохода компании.

Большая часть продукции Apple также производится в Китае.

Запрет на иностранные смартфоны вводился поэтапно.

Сначала он коснулся лишь чиновников центрального правительственного аппарата. В среду издание Wall Street Journal сообщило, что им запретили приносить iPhone в офис и использовать их в рабочих целях.

Уже на следующий день агентство Bloomberg сообщило, что запрет будет также введен в отношении сотрудников госкомпаний и агентств, поддерживаемых правительством.

В пятницу WSJ со ссылкой на свои источники сообщила, что запрет расширят еще больше, но пока неизвестно, какие именно структуры попадут под него следующими.

Сообщается также, что ограничения коснутся продукции и других иностранных компаний.

Мощный удар по Apple