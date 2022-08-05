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Визит Нэнси Пелоси на Тайвань нарушил территориальную целостность Китая, заявил МИД КНР. В Белом доме вызвали китайского посла на фоне маневров китайской армии в Тайваньском проливе.
Китай ввел санкции в отношении Пелоси и членов ее семьи
© AP / Scanpix

После посещения Тайваня спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси власти Китая ввели против нее санкции. Штрафные меры распространяются и на членов семьи американского политика, заявил в пятницу, 5 августа, МИД КНР. Как указали в Пекине, своим визитом на Тайвань Пелоси "вмешалась во внутренние дела Китая" и нарушила "территориальную целостность страны". О каких именно санкциях идет речь, не сообщается.

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Нэнси Пелоси покинула Тайвань

В свою очередь Белый дом вызвал посла Китая Цинь Гана на фоне мер китайских военных, проводящих военные учения в Тайваньском проливе. Посла КНР вызвали, чтобы разоблачить "провокационные действия" Пекина в отношении Тайваня и заявить ему, что США не хотят возникновения кризиса в этом регионе, указал изданию The Washington Post координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

КНР приостанавливает сотрудничество с США по ряду направлений

МИД в Пекине сообщил также, что Китай приостанавливает диалог с США по вопросам изменения климата и другим направлениям сотрудничества - в области борьбы с наркотиками, транснациональными преступлениями, правовой помощи по уголовным делам и репатриации нелегальных иммигрантов.

Кроме того, сообщается, что китайское внешнеполитическое ведомство вызвало посла Японии в связи с критикой Токио китайских военных учений в рамках группы G7. Дипломату был вручен официальный протест. Днем ранее МИД Китая также вызвал послов других стран "большой семерки", а также представитель ЕС.

Конфликт вокруг Тайваня

Напряженность между властями материкового Китая и Тайваня возросла в последние дни из-за визита на остров Нэнси Пелоси - она прилетела на Тайвань вечером 2 августа в рамках турне по странам Азии и покинула его 3 августа. Пелоси, в ходе визита заверившая Тайвань в широкой поддержке Вашингтона, стала первым за 25 лет спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, посетившим Тайвань.

Власти Китая, считающие Тайвань своей территорией, выступали с резкой критикой еще до ее прибытия на остров. 4 августа, после отъезда Пелоси Народно-освободительная армия Китая начала анонсированные ранее воздушные и морские военные учения в районе Тайваня. Минобороны Тайваня назвало китайские маневры крайне провокационными и объявило о разворачивании наземных ракетных комплексов. Государственные СМИ КНР и Минобороны Японии сообщили, что во время учений китайские ракеты пролетели над Тайванем.

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Deutsche Welle
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