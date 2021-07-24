В числе лиц, попавших под китайские санкции - бывший министр торговли США Уилбур Росс, директор Хьюман Райтс Вотч по Китаю Софи Ричардсон, председатель американо-китайской комиссии по экономике и безопасности Кэролайн Бартоломью и Адам Кинг из Международного республиканского института.

Контрсанкции введены за несколько дней до визита в КНР заместителя госсекретаря США Венди Шерман.

Причиной ввода санкций США против Китая стал принятый в прошлом году Всекитайским собранием народных представителей закон о национальной безопасности Гонконга. Он расширяет полномочия исполнительной власти, полиции и спецслужб и грозит наказаниями вплоть до пожизненного заключения за любую деятельность, направленную на отделение Гонконга и разжигание вражды к центральным властям Китая. Его принятие стало ответом на массовые демократические протесты в Гонконге, который является автономной территорией КНР и имеет особый административный статус.

Закон осудили многие страны и правозащитные организации. По мнению критиков, он фактически приравнивает Гонконг в правовом отношении к материковому Китаю и кладет конец принципу "одна страна - две системы", который Пекин при передаче ему бывшей британской колонии в 1997 году обязался соблюдать 50 лет.

Санкции США в первую очередь касаются банков, которые сотрудничают с китайскими чиновниками, причастными к принятию закона о нацбезопасности, Вашингтон также предупредил свое бизнес-сообщество о растущих рисках работы в Гонконге.

В пятницу министерство иностранных дел Китая заявило, что санкции США были введены с целью "безосновательно очернить бизнес-среду Гонконга" и "серьезно нарушить международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения".

Под контрсанкции КНР попали семь американских физических и юридических лиц, включая Уилбура Росса.

Будучи министром торговли при бывшем президенте Дональде Трампе, Росс расширил перечень китайских компаний, которые не могут торговать с американскими партнерами без предварительной лицензии. В числе других под удар попали такие телекоммуникационные гиганты как Huawei и ZTE.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что ответ Китая не испугал США. По ее словам, ради того чтобы послать политический сигнал, Пекин наказывает частных лиц, компании и организации гражданского общества.

Отношения между Пекином и Вашингтоном резко ухудшились при администрации Трампа. США обвиняют Китай во вмешательстве в дела Гонконга и Тайваня, в жестоком преследовании национальных меньшинств в Синьцзяне, в кибератаках и в развертывании военных баз в Южно-Китайском море. Трамп также обвинял китайские властей в распространении пандемии коронавируса.

Противостояние между США и Китаем фактически обернулось торговой войной, стороны регулярно вводят запреты и ограничения, бьющие по бизнесу и торговле.

В эти выходные заместитель госсекретаря США Венди Шерман едет в Китай, где попытается решить проблему ухудшения отношений. Она станет самым высокопоставленным чиновником администрации Джо Байдена, посещающим Китай с официальным визитом.