Китай возмущен поздравлениями в адрес нового лидера Тайваня

Китай выразил резкое недовольство поздравлениями западных стран в адрес победителя президентских выборов на Тайване, который Пекин считает своей суверенной территорией. Министерство иностранных дел Китая и посольства КНР за рубежом в воскресенье, 14 января, предостерегли от поддержки победившего на выборах лидера правящей Демократической прогрессивной партии Лая Циндэ - сторонника независимости Тайваня.