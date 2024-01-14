Китай возмущен поздравлениями в адрес нового лидера Тайваня

Прямой критике подверглись США: их приветственную реакцию на победу Лая Циндэ китайский МИД назвал "неверным сигналом для стремлений Тайваня по обретению независимости".
"Китай всегда однозначно выступал против любых форм официального общения между Соединенными Штатами и Тайванем и решительно отвергает любое вмешательство США в тайваньские дела в любой форме и контексте", - заявили в китайском МИДе.
С аналогичными комментариями выступило посольство КНР в Великобритании по поводу поздравления министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.