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НАТО идет на конфронтацию, преувеличивая исходящую от Пекина угрозу, заявило представительство КНР в ЕС. Альянс считает рост влияния Китая и его международную политику вызовом, требующим ответа.
Китай возмущен критикой со стороны НАТО
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Китай с возмущением отвергает критику со стороны НАТО. Североатлантический альянс преувеличивает угрозу, исходящую от Пекина, и тем самым идет на конфронтацию, заявило представительство КНР в Евросоюзе во вторник, 15 июня. Ведомство призвало НАТО "рационально наблюдать за развитием" Китая, прекратить распространение разного рода "теорий угроз" и не использовать "легитимные интересы и права" Пекина в качестве предлога для "искусственно" создаваемого столкновения.

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Участники саммита НАТО в Брюсселе в итоговой декларации указали, что рост влияния Китая и проводимая Пекином международная политика могут "бросать вызовы", на которые альянсу следует найти ответ. "Политика принуждения" Пекина идет вразрез с ценностями, на которых базируется НАТО, подчеркнули члены блока.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) в ходе саммита призвала остальных участников "отыскать правильный баланс" в отношениях с Китаем. Пекин является соперником по многим темам и в то же время выступает партнером по ряду вопросов, отметила глава правительства ФРГ.

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Deutsche Welle
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