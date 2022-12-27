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Иностранцы смогу получить гостевую, рабочую или учебную визу в упрощенном варианте
Kinija
Kinija
© AP / Scanpix

Китай упросит выдачу гостевых, деловых и учебных виз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД КНР.

"Мы дополнительно облегчим процедуры для получения виз лицами с иностранным гражданством, которые собираются посетить Китай для продолжения работы и производственной деятельности, с деловой целью, для учебы, чтобы навестить родственников или воссоединиться с семьей", — сказано в документе.

Помимо этого, Китай планирует оптимизировать контроль на пунктах пропуска через государственную границу и восстановить трансграничный грузопоток до уровня, существовавшего до начала пандемии коронавируса. Также власти страны постепенно будут увеличивать международный поток китайских туристов.

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