Китай: снова карантин

Карантинный центр будет расположен в часе езды на машине от города Гуанчжоу, пишет РИА Новости. Эту точку для строительства здания выбрали потому, что вокруг нет жилых массивов.

По данным агентства, в медицинском учреждении будет около 21 тысячи комнат, которые предназначены для прохождения централизованного карантина. Всего в центре одновременно смогут находиться 80 тысяч пациентов.

Накануне в Китае зафиксировали рекорд по росту числа случаев заражения коронавирусом в стране — было выявлено 31 656 заболевших, причем 87% пациентов переносят вирус бессимптомно.

Жителей Уханя призвали ограничиться передвижениями от дома до работы, а в Пекине закрыли парки и музеи, указало агентство Reuters. Ограничения также ввел Шанхай — люди, приезжающие в этот город из других регионов, обязаны сдать тест на коронавирус и провести три дня в изоляции.