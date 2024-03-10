Китай разрешил безвизовый въезд гражданам еще 6 европейских стран

Жесткие меры, введенные в Китае во время пандемии и предусматривавшие обязательный карантин для всех прибывающих, почти три года не позволяли большинству желающих посещать страну. В начале прошлого года ограничения были сняты, однако уровень международных поездок до сих пор не восстановился до уровня, существовавшего до пандемии.

Безвизовый въезд в Китай будет разрешен на срок до 15 дней. Пробная программа будет действовать в течение одного года.

Цель программы – "способствовать качественному развитию обменов китайским и иностранным персоналом и открытию внешнего мира на высоком уровне", – заявил на брифинге, посвященном первоначальному объявлению, сделанному в ноябре, официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Граждане Австрии, Бельгии, Венгрии, Люксембурга , Ирландии и Швейцарии теперь также смогут въезжать в Китай без визы, как и граждане Франции, Германии , Италии, Нидерландов и Испании.

Ранее Китай разрешал гражданам Брунея, Японии и Сингапура въезжать в страну без визы, однако после вспышки COVID-19 эта мера была приостановлена. В июле Китай возобновил безвизовый въезд для Брунея и Сингапура, но не сделал этого для Японии.

Согласно иммиграционной статистике, в 2023 году Китай зарегистрировал 35,5 миллиона въездов и выездов иностранцев. При этом за весь 2019 год – последний год перед пандемией – страну посетили 977 млн. человек.

Правительство стремится привлечь иностранные инвестиции, чтобы помочь поднять вялую экономику, и некоторые бизнесмены приезжают на торговые ярмарки и встречи, в том числе Элон Маск из Tesla и Тим Кук из Apple. Иностранные туристы - все еще редкое явление по сравнению с тем, что было до пандемии.

Как еще Китай упрощает путешествия для европейцев?