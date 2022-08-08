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В ходе очередных маневров у берегов Тайваня отрабатываются противолодочные и морские наступательные операции, сообщило китайское военное командование. Изначально учения планировались до 7 августа.
Китай продолжил военные учения вокруг Тайваня
© Reuters / Scanpix

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в понедельник, 8 августа, продолжила масштабные военные учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань. В рамках этих учений отрабатывается "организация совместных противолодочных и морских наступательных операций", говорится в заявлении Восточной зоны боевого командования НОАК.

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Кроме того, Пекин готовится провести боевые стрельбы в Южно-Китайском и Желтом морях. Когда учения подойдут к концу, не сообщается. Изначально они должны были завершиться 7 августа.

Министерство иностранные дел Тайваня осудило решение Китая о продлении учений, заявив, что страна намеренно создает кризисы. Ведомство потребовало от Пекина прекратить военные действия.

Учения НОАК вокруг Тайваня начались после визита Пелоси

Учения китайских вооруженных сил в шести локациях вокруг Тайваня начались 4 августа, после того как остров посетила с визитом cпикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Восточная зона боевого командования НОАК заявила, что маневры направлены на проверку возможностей проведения китайской армией ударов по наземным целям и атак с моря.

Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь заявил 8 августа, что маневры являются "необходимым предупреждением" США и Тайваню. Это "справедливая и уместная" реакция на их провокации, сказал он. По его словам, США "сознательно" создали нынешнюю напряженную ситуацию в Тайваньском проливе, организовав визит Пелоси на остров, несмотря на протесты Пекина.

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Deutsche Welle

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