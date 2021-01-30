Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.

Ожидается, что новое правительство США продолжит оказывать давление на Китай по широкому ряду вопросов, включая права человека, торговые споры, ситуацию в Гонконге и Тайване. В период правления Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились.

Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.

По мнению аналитиков, Пекин все больше обеспокоен стремлением тайваньских властей официально объявить остров независимым государством и хочет припугнуть президента Цай Инвэнь, чтобы та отказалась от своих планов.

Сама Цай Инвэнь неоднократно заявляла, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому в формальной декларации независимости нет необходимости.

Накануне представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что усилившаяся военная активность китайских вооруженных сил неподалеку от Тайваня вполне оправдана из-за сложившейся ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и необходима для защиты национальной государственности и безопасности.

"Это декларативный ответ на внешнее вмешательство и провокации тайваньских сил независимости. Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня, - кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", - сказал он.

Тайвань в свою очередь заявил, что Китаю не стоит недооценивать решимость острова защищать свою независимость и отстаивать свободу и демократию.

Основные факты о конфликте Китая и Тайваня

После гражданской войны 1949 года у Китая и Тайваня были разные правительства. Пекин старается ограничить деятельность Тайваня на мировой арене. И Китай, и Тайвань всячески стараются ограничить влияние друг друга в Тихоокеанском регионе

В последнее время напряженность между ними возросла, и Пекин не исключает применение силы для возвращения острова под свой контроль

Хотя официально независимость Тайваня признают лишь несколько государств, он играет важную роль в коммерции и торговле

У США, как и многих других стран, нет официальных отношений с Тайванем, но в американском законе прописано, что страна должна предоставлять Тайваню средства для обороны

Анализ

Робин Брэнт, Би-би-си

Китайские власти стараются обходить стороной тему войны. Они почти всегда подчеркивают, что являются страной, стремящейся к миру.

В современной истории Китай не осуществлял военные кампании вдалеке от своих границ.

Но во время правления Си Цзиньпина Китай неоднократно заявлял, что готов применить силу. чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который он считает своей отколовшейся провинцией.

Угроза войны - это менее тонкий ход, чем разговоры о военном вмешательстве. Это звучит откровенно и страшно. Есть и отличие. Военное вмешательство может осуществляться по-разному, оно не обязательно подразумевает открытую войну между двумя сторонами и их союзниками.

Но статус Тайваня - это красная линия для Пекина. На его взгляд, это вопрос неоспоримой территориальной целостности. Это "внутреннее дело" наряду с Гонконгом.

Слова, используемые представителями китайского правительства, могут не всегда быть такими провокационными, но когда дело касается Тайваня, справедливо предположить, что Китай настроен серьезно.