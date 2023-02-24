В частности, КНР призывает уважать суверенитет всех стран, согласно международному законодательству и принципам Устава ООН. Пекин настаивает на гарантиях суверенитета и территориальной целостности всех стран.

КНР говорит о необходимости "отказаться от менталитета холодной войны", призывает серьёзно относиться к безопасности отдельных стран и не допускать формирования противостояний".

По плану Пекина, стороны должны прекратить огонь, начать мирные переговоры и ликвидировать гуманитарный кризис.

В китайском плане есть так же пункты о необходимости гарантировать продовольственную безопасность и стабильность цепочек производства и поставок, а также необходимость защитить атомные электростанции.

Пекин также снова призывает отказаться от односторонних санкций.

О том, что Китай представит план мирного урегулирования конфликта Москвы с Киевом стало известно на прошлой неделе. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности сообщил глава внешнеполитической комиссии компартии Китая Ван И. На полях конференции он встретился с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После мероприятия в Мюнхене Ван И побывал в Москве и встречался там с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что осведомлён о плане КНР, но с деталями не знаком. Пекин не консультировался с Украиной при подготовке документа, передаёт Agence France-Presse. Тем не менее Зеленский позитивно оценил заинтересованность Китая Украиной и заявил, что Киев отправил Пекину запрос о встрече.

Западные СМИ сообщают, что американская разведка опасается сближения Пекина и Москвы. Вашингтон предполагает, что Китай может начать поставки военного оборудования России.