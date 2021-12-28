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Спутники, запущенные компанией Илона Маска в рамках проекта Starlink, опасно сближались с китайской орбитальной станцией "Тяньгун", которой пришлось менять траекторию полета, утверждает Пекин.
Elono Musko valdomos Starlink kompanijos palydovinis internetas pradeda veikti Lietuvoje.
Elono Musko valdomos Starlink kompanijos palydovinis internetas pradeda veikti Lietuvoje.
© Scanpix

Власти Китая во вторник, 28 декабря сообщили, что подали в Управление ООН по вопросам космического пространства жалобу на частную космическую компанию SpaceX, которая принадлежит Илону Маску. Спутники связи, запущенные фирмой Маска в рамках проекта Starlink, в июле и октябре опасно сближались со строящейся китайской орбитальной станцией "Тяньгун", заявил представитель министерства иностранных дел КНР. В результате китайский аппарат был вынужден изменить траекторию.

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Во время обоих инцидентов на космической станции находились китайские астронавты, указали в Пекине. По мнению китайской стороны, речь идет о нарушениях действующих космических договоров.

Призывы к бойкоту SpacеX и Tesla

Сообщение КНР вызвало масштабную критику американской компании в китайских соцсетях, в том числе призывы бойкотировать SpacеX и Tesla - еще одну компанию Маска, производящую электромобили.

Представители SpaceX на момент публикации не отреагировали на ситуацию. В рамках проекта Starlink компания Илона Маска планирует развернуть в космосе тысячи космических аппаратов для создания масштабной сети, которая обеспечит жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты.

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Deutsche Welle

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