Китай поставляет России крупные партии военной техники

С начала военного нападения на Украину Россия получила от Китая десятки тысяч поставок. Получателями стали в основном компании, которые производят ракетные установки, бронетехнику и стратегические бомбардировщики. Среди них есть и те, которые находятся под западными санкциями, сообщила британская газета The Telegraph в расследовании, обнародованном в субботу, 19 августа.

Западные СМИ уже неоднократно сообщали, что КНР, несмотря на официальный нейтралитет по отношению войны России с Украиной, поставляет Москве военное оборудование и снаряжение. Между тем Пекин отвергает все обвинения в военной поддержке России.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем. Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Поставки дронов, вертолетов и прицелов