При крушении в Китае пассажирского самолета авиакомпании China Eastern Airlines 21 марта погибли все находившиеся на борту 132 человека - 123 пассажира и девять членов экипажа. Об этом в субботу, 26 марта, сообщил журналистам заместитель гендиректора Управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньцзян. По его словам, личности 120 жертв подтверждены с помощью тестов ДНК.
Трагедия произошла в сельской местности неподалеку от города Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юго-западе Китая. В последние дни спасательные команды прочесывали лесистые склоны на месте крушения в поисках обломков и возможных следов выживших.
Причина аварии до сих пор не выяснена. По данным авиационного ведомства, найден один из двух бортовых самописцев. Еще один черный ящик, который находился в задней части пассажирского салона и записывал технические данные полета, до сих пор не обнаружен.
По данным сайта FlightRadar24, в течение трех минут Boeing 737, следовавший по маршруту Куньмин - Гуанчжоу, резко потерял высоту - с 8870 до 982 метров, после чего исчез с радаров и рухнул на землю в горной местности. От удара лайнер загорелся.
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