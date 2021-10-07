Китай отправляет к Тайваню военные самолеты, там говорят об угрозе случайной войны

Последние четыре дня Пекин направляет в зону противовоздушной обороны Тайваня беспрецедентное количество своих боевых самолетов. Хотя они не долетают до острова, существует риск, что в напряженной обстановке кто-то может выстрелить по ошибке, считает Чиу Куо Чен.

Он также предположил, что КНР планирует вторжение на Тайвань на 2025 год. По его словам, технически Пекин готов уже сегодня, но в ближайшем будущем сможет сделать это с большей легкостью. Министр не объяснил, на чем основан его прогноз.

Чиу Куо Чен заявил это на заседании парламентского комитета, где обсуждались ассигнования на приобретение ракет и боевых кораблей для вооруженных сил Тайваня на несколько миллиардов долларов.

Наблюдательная зона, в которой тайваньская ПВО фиксирует любую военно-воздушную активность, охватывает Тайваньский пролив и часть побережья материкового Китая.

Западные союзники Тайваня выразили озабоченность демонстрацией китайской военной мощи, но президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин ранее заверил Вашингтон в своей приверженности "политике одного Китая", с 1971 года являющейся краеугольным камнем американо-китайских отношений по тайваньскому вопросу.

"Я поговорил с Си о Тайване. Мы договорились, что будем придерживаться договоренности по Тайваню. Я не думаю, что он станет предпринимать что-либо вразрез с ней", - сказал Байден.

Последнее серьезное обострение военной напряженности в этом регионе имело место в 1996 году, когда накануне президентских выборов на Тайване Пекин демонстративно провел ракетные испытания, а США направили в регион свои авианосцы.

Застарелый конфликт



В 1949 году, после победы китайских коммунистов в гражданской войне с Гоминьданом, тогдашний президент Чан Кайши и его сторонники эвакуировались на Тайвань и близлежащий архипелаг Пэнху, а американский флот не позволил Мао Цзедуну высадить на них десант.

Китай доныне считает Тайвань мятежной провинцией и декларирует намерение когда-нибудь вернуть его, если потребуется, и военным путем.

Пекин не раз предупреждал, что официальное провозглашение независимости Тайваня является для него "красной линией", за пересечением которой последуют силовые действия. Президент Тайваня Цай Инвэнь недавно заявила, что ее страна - суверенное государство и не нуждается в подтверждениях этого официальными актами.

Власти Тайваня до начала 1990-х годов не признавали КНР и считали себя единственным законным правительством всего Китая.

По итогам исторического визита президента Никсона в Пекин в 1971 году США провозгласили "политику одного Китая", разорвали дипломатические отношения с Тайванем и сняли возражения против предоставления КНР места в Совете Безопасности ООН, ранее принадлежавшего Тайваню.

"Политика одного Китая" не запрещает Вашингтону развивать экономические связи с Тайванем и поставлять ему оружие в рамках принятого в 1979 Акта об отношениях с Тайванем (Taiwan Relations Act).

Статус Тайваня



Тайвань - демократическая страна с процветающей рыночной экономикой и 300-тысячной армией. На данный момент его официально признают 14 из 193 членов ООН плюс Ватикан, но подавляющее большинство государств поддерживают с ним экономические и консульские связи через свои бюро, институты и миссии в Тайбэе, не имеющие статуса посольства.

Прошлогодние действия властей КНР в Гонконге, предпринятые в нарушение договоренностей, заключенных при его передаче Китаю, вызвали тревогу на Тайване и у его союзников.

15 сентября этого года США, Британия и Австралия создали военный альянс под названием AUKUS.

По мнению экспертов в сфере безопасности, альянс предназначен в основном для сдерживания активности Пекина в Южно-Китайском море, хотя официально об этом не говорится.