Китай отправит свои войска на учения "Восток-2022" в Россию

Участие Китая в совместных учениях "не связано с текущей международной и региональной обстановкой", а является частью текущего двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, отметили в китайском Минобороны.

В июле Минобороны РФ объявило, что с 30 августа по 5 сентября проведет первые с начала войны масштабные стратегические учения "Восток-2022". В российском ведомстве отмечали, что в учениях в Восточном военном округе будут участвовать в том числе "воинские контингенты других государств", но не уточняли, каких именно.

Последние подобные учения прошли в 2018 году. Тогда Китай участвовал в них впервые.