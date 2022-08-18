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Народно-освободительная армия Китая будет участвовать в стратегических военных учениях "Восток-2022" наряду с Индией, Беларусью, Монголией, Таджикистаном и другими странами. Об этом, как пишет Reuters, сообщило министерство обороны КНР. Такую новость сообщила "Медуза".
Китай отправит свои войска на учения "Восток-2022" в Россию
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Участие Китая в совместных учениях "не связано с текущей международной и региональной обстановкой", а является частью текущего двустороннего соглашения о сотрудничестве с Россией, отметили в китайском Минобороны.

В июле Минобороны РФ объявило, что с 30 августа по 5 сентября проведет первые с начала войны масштабные стратегические учения "Восток-2022". В российском ведомстве отмечали, что в учениях в Восточном военном округе будут участвовать в том числе "воинские контингенты других государств", но не уточняли, каких именно.

Последние подобные учения прошли в 2018 году. Тогда Китай участвовал в них впервые.

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Медуза
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