Власти КНР анонсировали проведение очередных военных учений вблизи Тайваня после того, как местные власти приняли делегацию из пяти членов Конгресса США. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на МИД и Минобороны КНР.

Как обещают в китайском военном ведомстве, новые учения в воздухе и на море вокруг острова станут "решительным ответом и важным фактором сдерживания против сговора между США и Тайванем и провокаций с их стороны". При этом Минобороны не сообщило каких-либо подробностей; не совсем ясно даже то, начались ли уже учения.

"Китай примет решительные и твердые шаги по защите национального суверенитета и территориальной целостности. Горстка политиков из США в сговоре с сепаратистскими силами независимости Тайваня пытается бросить вызов принципу одного Китая, который им не по душе, но это обречено на провал", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Сегодня прибывшая на остров группа американских конгрессменов во главе с сенатором-демократом от Массачусетса Эдом Марки встретилась с президентом, министром иностранных дел и парламентариями Тайваня. "Этот визит доказывает, что Китай не может помешать политикам из любой страны посетить Тайвань, а также передает важный сигнал: американский народ поддерживает тайваньский народ", — считает Ло Чжи-чэн, председатель комитета парламента Тайваня по иностранным делам и национальной обороне.

Отношения между КНР, США и Тайванем обострились в начале августа, когда остров с однодневным визитом посетила спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин еще до прибытия делегации объявил, а после окончания визита начал воздушные и морские военные учения в районе острова. Также власти КНР частично приостановили торговлю с Тайванем, свернули официальное сотрудничество с США по ряду направлений и ввели санкции против Пелоси и членов ее семьи за "вмешательство во внутренние дела Китая".

Тайвань — частично признанное государство, созданное представителями партии Гоминьдан, которые бежали с материка после провозглашения КНР в 1949 году. Пекин считает остров своей территорией. США до 1979 года поддерживали дипломатические отношения с Тайванем, однако затем признали КНР. Тем не менее, между Вашингтоном и Тайбэем заключен договор, предполагающий оборонительную помощь с американской стороны в случае внешней угрозы Тайваню.