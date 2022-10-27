Китай обвиняют в создании незаконных "полицейских участков" за рубежом

Голландские СМИ обнаружили, что так называемые "зарубежные пункты обслуживания", якобы предназначенные для предоставления дипломатических и административных услуг гражданам КНР за рубежом, на самом деле используются для запугивания китайских диссидентов.

Представительница МИДа Нидерландов назвала такие пункты незаконными, но китайская сторона все обвинения отрицает.

Поводом для расследования послужил доклад базирующейся в Испании неправительственной организации (НПО) Safeguard Defenders, озаглавленный Chinese Transnational Policing Gone Wild, что можно перевести как "Транснациональные полицейские операции Китая вышли из под контроля".

По данным этого НПО, отделы министерства общественной безопасности двух китайских провинций основали 54 заграничных полицейских участка в 21 стране на пяти континентах. Большинство таких "участков", сказано в докладе, находится в Европе, в том числе 9 — в Испании и 4 — в Италии, не забыли и про Великобританию: НПО насчитала два "участка" в Лондоне и один — в Глазго.

Эти организации были якобы созданы для борьбы с международной преступностью и выполнения ряда административных функций, таких как выдача новых водительских удостоверений. Однако, по данным Safeguard Defenders, на самом деле они в первую очередь осуществляют так называемые "операции по убеждению" с целью принудить китайских граждан, которые подозреваются в критике пекинского режима, вернуться на родину.

История Ван Цзиньгуя



В частности, RTL News и объединение журналистов-расследователей Follow the Money рассказали историю китайского диссидента Ван Цзиньгуя, который утверждал, что китайская полиция преследует его в Нидерландах.

Он рассказал голландским журналистам, что еще в начале года ему позвонил человек, представившийся сотрудником одного из таких заграничных полицейских участков. В ходе беседы этот человек, как говорит Ван, предложил ему скорее вернуться в Китай, чтобы "решить свои проблемы и подумать о своих родителях".

С тех пор, по словам Вана, против него стали вести систематическую кампанию по преследованию и запугиванию, которая, по его мнению, была организована агентами китайского правительства.

Когда RTL News ознакомила китайское посольство с этими фактами, оно ответило, что ничего не знает о существовании таких полицейских участков.

"Правительство Китая ничего не сообщало правительству Нидерландов о таких операциях по дипломатическим каналам, это является нарушением закона", — заявила Би-би-си представительница МИДа Нидерландов Максиме Ховенкамп. По ее словам, МИД должен будет провести собственное расследование и решить, какие меры в связи с этим предпринять.

"Очень настораживает тот факт, что китайский гражданин, судя по всему, подвергался преследованию и запугиванию здесь, в Нидерландах, — подчеркнула Максиме Ховенкамп. — Сейчас полиция рассматривает возможность предоставить ему защиту".

Обычно такие услуги, как выдача виз и продление паспортов, оказывают непосредственно посольства или консульства стран. На их территориях действую дипломатические правила, предусмотренные Венской конвенцией, которую подписали и Нидерланды, и Китай. Поэтому полицейские участки, вроде тех, в организации которых обвиняется Китай, могут нарушать территориальную целостность принимающей страны, действуя в обход национального законодательства и предусматриваемой им защиты.

Между тем, представитель китайского МИДа Ван Вэньбинь заявил в среду: "То, что называют полицейскими участками, на самом деле — центры обслуживания китайских граждан за рубежом". Он добавил, что Китай в полной мере уважает суверенитет судебной системы других стран. Ван Вэньбинь пояснил журналистам, что многие китайские граждане не имели возможности вернуться на родину из-за коронавируса, поэтому "чтобы помочь им преодолеть эти трудности, соответствующие местные власти открыли онлайн-услуги". "Эти услуги в основном касаются физической проверки и смены водительских прав" — утверждает китайский чиновник.

Принуждение и угрозы



В свою очередь в Safeguard Defenders говорят, что полицейская тактика Китая вызывает много вопросов, поскольку направлена против подозреваемых, чьи связи с криминалом с точностью не установлены, и не соответствует правилам принимающих стран.

В основном такой подход включает принуждение или угрозы в отношении членов семей тех, кто, как считают китайские власти, скрывается от закона с тем, чтобы "убедить" их вернуться в Китай.

К примеру, 2 сентября в Китае был принят закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству, распространяющий экстерриториальную юрисдикцию на всех китайских граждан, которые подозреваются в таких видах мошенничества. Теоретически это новое законодательство, вкупе с китайскими полицейскими участками на территории иностранных государств, не оставляют диссидентам шанса на укрытие.

Теперь от властей Нидерландов ожидают мер, которые позволили бы защитить критиков китайского режима, получивших в Голландии политическое убежище.