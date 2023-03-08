По мнению аналитиков, возможно, таким образом Китай сообщает о своих намерениях в международной политике на ближайшее будущее.
Лидер КНР Си Цзиньпин, выступая на съезде Компартии во вторник, обвинил США в попытке "обложить и подавить" Китай.
Его речь изобиловала обличительными оборотами и показалась многим необычно резкой даже для представителя Пекина.
"Западные страны во главе с США осуществляют против нас всестороннее сдерживание, окружение и подавление", — сказал Си Цзиньпин.
Аналитики отмечают, что китайский лидер редко напрямую упоминает США в своих выступлениях, предпочитая использовать более общие обращения к Западу.
В ходе пресс-конференции по окончании съезда в не менее резкой форме высказался глава МИД Китая Цинь Ган.
"Если США не нажмут на тормоза и продолжат двигаться по неверному пути, никакие ограждения не смогут предотвратить сход вагонов с рельсов и крушение, конфронтация возникнет обязательно", — сказал Ган.
В частности, он имел в виду вмешательство США в политику Китая в отношении Тайваня, который в Пекине считают своей территорией.
Вашингтон обещает Тайваню защиту в случае посягательств Китая на его суверенитет.
Напряжение между Тайванем и Китаем настолько велико, что тайваньский президент Цай Инвэнь попросила спикера Конгресса Кевина Маккарти принять ее в Вашингтоне, а не приезжать на остров, как планировалось ранее.
Власти Тайваня опасаются, что визит американской делегации может спровоцировать Пекин на военные действия.
Опасное напряжение
Степень противостояния между Китаем и США вызывает большие опасения в мире.
Тайвань далеко не единственная причина для столкновений. Стороны непримиримы в вопросах российской агрессии против Украины, кибербезопасности и мирового господства в сфере технологий.
Вашингтон видит в Китае главную угрозу своей национальной безопасности и всячески старается ограничить влияние этой страны в мире. Среди предпринимаемых США мер — введение санкций в отношении китайских технологических компаний, контроль над экспортом и установление связей с другими игроками азиатско-тихоокеанского региона.
Новый виток обострения связан с недавним появлением в небе над США неопознанного воздушного шара.
Американская сторона заявила тогда, что это был китайский шар-шпион, и сбила его, дождавшись, когда шар окажется над безопасной для этого зоной.
В Пекине утверждают, что это был шар для метеорологических наблюдений, сбившийся с курса и случайно вошедший в воздушное пространство США. По словам китайских властей, реакция Вашингтона была чрезмерной и агрессивной.
"Этот инцидент выявил нечто фундаментальное. А именно то, что взгляды США на Китай и их восприятие нашей страны серьезно искажены. Они смотрят на Китай как на своего главного соперника и основную геополитическую угрозу. Это сравнимо с тем, когда неправильно застегиваешь первую пуговицу и остальное идет наперекосяк. В результате политика США в отношении Китая полностью сбилась с рациональных и здравых рельс", — заявил во вторник министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
Важный сигнал для Москвы
Ган коснулся и разногласий в украинском вопросе, обвинив Вашингтон в двойных стандартах.
"Зачем делать громкие заявления о том, что надо уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, но при этом не уважать суверенитет и целостность в вопросе китайского Тайваня?" — сказал Ган.
"Зачем просить Китай не давать России оружие, но при этом продавать оружие Тайваню, нарушая долгосрочные договоренности?" — продолжил он.
В своем выступлении глава Ган высоко оценил тесное партнерство Китая с Россией, сказав, что между двумя державами "проложен путь доверия" и создана модель международного сотрудничества.
"Когда Китай и Россия взялись за руки, движение к многополярному миру и более демократической международной системе набрало обороты, а глобальный стратегический баланс и стабильность получили гаранта", — сказал главный китайский дипломат.
"Чем больше турбулентности сегодня в мире, тем крепче должны становиться связи Китая и России", — подытожил Цинь Ган.
В завершении он несколько смягчил свою антиамериканскую риторику, заявив, что в отношениях Китая и США должны превалировать общие интересы и общая ответственность.
Для Москвы столь явное заверение в дружбе может стать важным сигналом. Кремль давно ждет от Китая поддержки в войне, развязанной Путиным в Украине, и просил военной помощи, но до сих пор Пекин вел себя крайне сдержанно.
Недавно представители США напрямую попросили китайские власти воздержаться от продажи вооружений России.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей
Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...
Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима
Выпуске новостей и круглый стол " ВКЛ в идеологическом...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...
В Литве дан старт декларации доходов жителей
8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...
Рейтинги: желающих видеть Науседу на посту президента Литвы еще один срок стало больше
Как свидетельствует проведенный "Baltijos tyrimai" январский...