Китай испытал способную нести ядерный заряд гиперзвуковую ракету

Китай испытал новую гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Испытания были проведены в августе и застали врасплох американскую разведку, сообщила в субботу, 16 октября, лондонская газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Ракета с гиперзвуковым планирующим летательным аппаратом пролетела через низкоорбитальное пространство, обогнув земной шар, после чего снизилась для поражения цели. Попадания не произошло, недолет составил около 32 километров. Тем не менее испытания показали, что Китай продвинулся гораздо дальше в разработке гиперзвукового оружия, чем предполагали в США.

Успехи в разработке гиперзвукового оружия

Собеседники The Financial Times отметили, что испытания китайской гиперзвуковой ракетой не были анонсированы заранее, как это делается обычно, и повергли в шок американских экспертов. "Мы понятия не имеем, как они это сделали", - признал источник в американской разведке.

Газета отмечает, что проведенные испытания ставят вопрос о том, почему США недооценивают успехи Китая в разработке гиперзвукового оружия. Оказалось, что Китай добился гораздо больших успехов в данной сфере, чем полагали американские эксперты, констатировали собеседники издания.