После визита на Тайвань демократа Нэнси Пелоси, предшественницы республиканца Маккарти на посту спикера Палаты представителей, в августе Китай провел свои крупнейшие в истории военно-воздушные и военно-морские маневры вокруг острова. Они включали в себя имитацию точечных ударов по Тайваню и окружение острова, после чего китайские военные заявили, что военные учения включают в себя и полное закрытие острова.

Министерство обороны Тайваня заявило, что заметило 59 китайских эсминцев и 11 кораблей вблизи острова. Тридцать пять самолетов пересекли ранее уважаемую, неофициальную центральную линию Тайваньского пролива. Пролив отделяет Тайвань от материковой части Китая.

Соединенные Штаты, неоднократно призывавшие Китай к сдержанности, в понедельник отправили тральщик с крылатыми ракетами Milius в плавание по спорным участкам Южно-Китайского моря. Этот шаг сразу же вызвал резкую реакцию Китая, заявившего, что корабль "незаконно вошел" в территориальные воды КНР.

Тайвань и материковый Китай управляются отдельно, поскольку националистическое правительство Китайской Республики, потерпевшее поражение в гражданской войне, укрылось на острове в 1949 году, а на материковом Китае коммунисты провозгласили КНР, которая до сих пор считает Тайвань частью своей территории.

Тайвань живет под постоянной угрозой китайского вторжения. С 1979 года Вашингтон поддерживает обороноспособность острова, что в основном означает поставки оружия. Наблюдатели опасаются, что этот спор может привести к военной конфронтации между двумя мировыми державами.