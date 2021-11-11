В декларации США и Китай обязуются в следующие девять лет, до 2030 года, вместе бороться за то, чтобы рост средней температуры в земной атмосфере не превысил 1,5 градуса Цельсия, как записано в Парижском соглашении, и призывают другие страны удвоить усилия, чтобы преодолеть "значительный разрыв" между тем, что нужно сделать для этого, и тем, что пока сделано.
Глава делегации Китая на переговорах о климате Се Чженьхуа сказал журналистам, что в вопросах климата у США и Китая больше общего, чем разногласий.
Он также рассказал, что в последние 10 месяцев китайцы и американцы провели 30 виртуальных встреч, готовя свою декларацию.
В итоге две державы договорились о совместных шагах в сокращении выбросов метана — одного из парниковых газов, в переходе к энергетике на возобновляемых ресурсах и в декарбонизации.
В то же время чуть раньше на конференции в Глазго Китай отказался присоединиться к декларации о метане, которую подписали почти 100 стран. Вместо этого Пекин пообещал разработать собственный национальный план сокращения выбросов метана.
Спецпосланник США по климату Джон Керри, комментируя подписание декларации, сказал, что у США и Китая есть предостаточно разногласий, но в деле борьбы с изменением климата единственный способ добиться цели — это сотрудничество.
По оценкам ученых, человечеству удастся избежать катастрофических последствий, только если оно сможет сдержать повышение средней температуры на Земле в пределах полутора градусов. В 2015 году в Париже мировые лидеры пообещали друг другу удержать потепление в пределах 1,5-2 градусов, сократив выбросы парниковых газов.
Действовать нужно срочно
Корреспондент Би-би-си по вопросам окружающей среды Мэтт Макграт считает очень важным, что США и Китай договорились о совместных действиях именно на ближайшие годы.
"Китай без энтузиазма относился к призывам решать проблемы выбросов угольных электростанций в краткосрочной переспективе, но это заявление — это признание того, что действовать нужно срочно", — поясняет корреспондент.
Исполнительный директор Greenpeace International Дженифер Морган приветствует сам факт договоренности между Китаем и США, но считает, что этого недостаточно.
"В конечном счете это заявление не отвечает на призыв стран, особо уязвимых перед изменением климата, встречаться каждый год и принимать повышенные обязательства, пока разрыв между реальностью и целью в 1,5 градуса не будет закрыт", — сказала Дженифер Морган.
Куратор климатической политики в Евросоюзе Франс Тиммерманс сказал, что его воодушевляет этот знак готовности Китая и США к сотрудничеству.
"Он показывает, что США и Китай понимают: эта проблема перекрывает все прочие", — сказал Тиммерманс.
Китай занимает первое место в мире по выбросам углекислого газа, США — второе.
Председатель КНР Си Цзиньпин в сентябре объявил, что Китай надеется достичь углеродной нейтральности, то есть поглощать столько же углекислого газа, сколько страна выбрасывает в атмосферу, к 2060 году. При этом в ближайшее время, по планам председателя Си, Китай будет увеличивать выбросы и они достигнут пика до 2030 года.
Конференция ООН по проблеме климата в Глазго, COP26 — крупнейший международный климатический форум после парижского саммита 2015 года.
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