"В нынешней ситуации лидеры демократий должны четко понимать, о чем они готовы договариваться, а от чего они не готовы отказаться ни при каких обстоятельствах", — сказал Киссинджер. По его словам, переговоры могут идти лишь при "полном сотрудничестве" с жертвами агрессии — руководством и народом Украины. Такой подход он назвал "единственной мыслимой основой управления ситуацией".

"Сдача украинской территории не может быть условием, которое мы можем принять", — подчеркнул бывший госсекретарь. "Факт в том, что России придется вернуть все захваченные ею с начала войны территории", — заявил он.

Спор из-за слов Киссинджера о сдаче украинских территорий



В мае, выступая на всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер заявил, что разделительной линией в переговорах между Украиной и Россией должен стать "возврат к прежнему статус-кво". Многие СМИ и политики интерпретировали эти слова как призыв к Киеву отказаться от части своих территорий ради достижения мира.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил это предложение с призывами некоторых европейских стран пойти на территориальные уступки Гитлеру перед началом Второй мировой войны. "Из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое ощущение, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938", — сказал Зеленский.

В начале июля Киссенджер в интервью изданию Time уточнил свои слова, объяснив, что не призывал Украину отдать свои территории. "Если вы прочтете, что я на самом деле сказал, я никогда этого не говорил. Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является статус-кво. То есть не следует вести войну с территорий, которые были украинскими до начала войны, против территорий, которые в то время числились российскими", — объяснил Киссинджер.

"Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15 процентов довоенной территории Украины. Они должны быть возвращены Украине, прежде чем можно будет установить прекращение огня. Спорная территория — это небольшой уголок Донбасса, около 4,5 процента, и Крым", — указал он. "Я не говорил, что территорию надо отдавать. Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах. Я безоговорочно за свободу Украины и ее значительную роль в Европе", — подчеркнул Киссинджер.