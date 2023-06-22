Кислород на пропавшем у "Титаника" батискафе закончится через пять часов

При этом опрошенные журналистами эксперты предполагают, что члены экипажа могли сократить потребление кислорода. Это позволит растянуть его запасы на более длительное время.
В поисках батискафа "Титан", который направлялся к месту гибели лайнера "Титаник", спасатели обследовали более 14,3 тысячи квадратных километров. Операция с участием несколько автономных подводных аппаратов ведется на глубине до четырех километров. Ранее сообщалось, что спасатели услышали стуки с батискафа. Однако поиски в районе обнаружения звуков "дали негативный результат".