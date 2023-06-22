22 июня 2023 г. 09:27

Кислород на пропавшем у "Титаника" батискафе закончится через пять часов

 
snob.ru
Titan paieška
Titan paieška
ФОТО: AP / Scanpix

Запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" закончится сегодня в 07:08 по местному времени (14:08 по московскому времени). Об этом сообщает NBC со ссылкой на Береговую охрану США.

При этом опрошенные журналистами эксперты предполагают, что члены экипажа могли сократить потребление кислорода. Это позволит растянуть его запасы на более длительное время.

В поисках батискафа "Титан", который направлялся к месту гибели лайнера "Титаник", спасатели обследовали более 14,3 тысячи квадратных километров. Операция с участием несколько автономных подводных аппаратов ведется на глубине до четырех километров. Ранее сообщалось, что спасатели услышали стуки с батискафа. Однако поиски в районе обнаружения звуков "дали негативный результат".

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