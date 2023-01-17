Кипр заморозил 105 миллионов евро на счетах россиян

Также он сказал, что все кипрские компании, владельцами которых числятся российские олигархи, попавшие под санкции из-за вторжения России в Украину, находятся под "повышенным контролем". В отношении них самих инициировано лишение "золотых паспортов", выданных Кипром за многомиллионные инвестиции в страну. Это около десяти человек, уточнил Петридис.

Однако он не назвал ни одного имени ни в эфире, ни по запросу журналистов CBS. После трёхмесячной переписки офис Петридиса ответил, что по европейским правилам защиты данных "подробный список не может быть обнародован". При этом другие страны Евросоюза публиковали подобные списки, отмечает CBS.

В апреле 2022 года одна из главных кипрских газет Phileleftheros сообщила, что власти Кипра решили аннулировать "золотые паспорта" российских бизнесменов Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко, Вадима Мошковича и Алексея Кузьмичёва (все они находятся под европейскими санкциями), а также членов их семей. Всего в этот список попал 21 человек.

К октябрю 2022 года во всех странах Евросоюза было заморожено 14,6 миллиарда из средств российских олигархов, сообщала тогда Еврокомиссия.