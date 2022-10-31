Для взрослых заявителей оформление национальной визы Кипра будет стоить 80 евро, для детей с 6 до 12 лет — 40 евро. Сейчас российские граждане могут оформить такую визу бесплатно, отметили в АТОР. Срок рассмотрения заявления составляет от 3 до 5 рабочих дней.

Напоминаем, что Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличилось с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).