Согласно заявлению властей, вакцинированные туристы или переболевшие коронавирусом могут посещать Кипр без ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19, пишет "Интерфакс".
Невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса. Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.
С 18 апреля был отменен пропуск SafePass, который подтверждает отсутствие у человека коронавируса. Он больше не требуется в магазинах и торговых центрах, но по-прежнему нужен для посещения фудкортов, кафе и ресторанов.
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