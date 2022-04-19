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Кипр отменил для приезжающих в страну авиапассажиров обязательную для заполнения форму CyprusFlightPass, в ней содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.
Kipras
Kipras
© AFP / Scanpix

Согласно заявлению властей, вакцинированные туристы или переболевшие коронавирусом могут посещать Кипр без ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19, пишет "Интерфакс".

Невакцинированные или непереболевшие путешественники по прилете должны предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета, или теста на антитела, сделанного за 24 часа до рейса. Туристы младше 12 лет не обязаны предъявлять никаких справок.

С 18 апреля был отменен пропуск SafePass, который подтверждает отсутствие у человека коронавируса. Он больше не требуется в магазинах и торговых центрах, но по-прежнему нужен для посещения фудкортов, кафе и ресторанов.

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