Генсек Трудовой партии КНДР Ким Чен Ын во время ее съезда в Пхеньяне в четверг, 17 июня, распорядился, чтобы правительство страны было в полной готовности к конфронтации с администрацией президента США Джо Байдена. При этом Северная Корея должна быть готова и к диалогу, заявил ее лидер.
Готовность к конфронтации с Вашингтоном необходима Пхеньяну, чтобы "защитить достоинство государства и его интересы, состоящие в независимом развитии и наличии гарантий мира и безопасности", цитирует северокорейского лидера государственное информагентство ЦТАК.
США призывают КНДР заморозить ядерную программу
Выступление Ким Чен Ына последовало вскоре после того, как США и ряд других стран призвали Пхеньян заморозить свою ядерную программу и вернуться за стол переговоров. В 2018-2019 годах лидер Северной Кореи провел ряд встреч с предшественником Байдена на посту президента США - Дональдом Трампом, - во время которых обсуждалось будущее ядерного арсенала КНДР. Однако эти переговоры зашли в тупик после того, как Ким Чен Ын потребовал отмены санкций против его страны в ответ на частичное сворачивание Пхеньяном ядерной программы.
После вступления Байдена в должность главы американского государства в январе 2021 года его администрация начала разрабатывать новый подход к проблеме Северной Кореи. Этот подход в Белом доме называют "выверенным и практичным". При этом детали новой стратегии пока не разглашаются. Эксперты предполагают, что речь может идти о некоем срединном пути, находящимся между прямыми контактами с Пхеньяном, которые практиковал Трамп, и принципом "стратегического терпения" другого экс-президента США - Барака Обамы.
Во время саммита "большой семерки", проходившего с 11 по 13 июня в британском графстве Корнуолле, члены G7 выпустили совместное заявление с призывом к полной денуклеаризации Корейского полуострова и "безвозвратному и поддающемуся проверке" отказу Северной Кореи от ядерной и ракетной программы.
Спецпредставитель США по КНДР едет в Сеул
17 июня Госдепартамент США сообщил, что спецпредставитель США по КНДР Сон Ким отправится в Сеул с 19 по 23 июня, чтобы принять участие в трехсторонней встрече со спецпредставителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком и главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.
Сообщается, что Сон Ким встретится и с другими высокопоставленными должностными лицами Кореи и привлечет представителей научных кругов и гражданского общества к обсуждению политики США в отношении КНДР. "Поездка специального представителя Сон Кима в Сеул подчеркивает фундаментальную важность трехстороннего сотрудничества между США, Республикой Кореей и Японией в работе по полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнули в Госдепартаменте.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Предприниматель о нехватке строителей: если работать будет некому, то цены значительно вырастут (23)
Поскольку Беларусь ограничивает выезд своих граждан, в...
Опасный штамм распространяется и в Литве: выявлены еще два случая (12)
Лаборатория Национального центра общественного...
На взморье едут тысячи людей: в определенные часы к морю лучше не ходить (1)
Синоптики прогнозируют, что в эти выходные воздух в...
Литва перешла на новый этап: в центрах вакцинации пусто (60)
В центрах вакцинации людей немного. Среди собравшихся...
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19 на пляжах (54)
Минздрав Литвы планирует прививать жителей от COVID-19...