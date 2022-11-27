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Усиление ядерной мощи КНДР укрепит достоинство и суверенитет страны, заявил глава Северной Кореи. КНДР в настоящее время форсирует испытания межконтинентальных ракет.
Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas pareiškė, kad jo šalis yra užsibrėžusi galutinį tikslą turėti stipriausias pasaulyje branduolines pajėgas
Šiaurės Korėjos diktatorius Kim Jong Unas pareiškė, kad jo šalis yra užsibrėžusi galutinį tikslą turėti stipriausias pasaulyje branduolines pajėgas
© Scanpix

Руководитель КНДР Ким Чен Ын намерен превратить Северную Корею в сильнейшую в мире ядерную державу. "Усиление ядерной мощи позволит защитить достоинство и суверенитет государства и народа", - говорится в изданном Ким Чен Ыном распоряжении о поощрении ученых и функционеров ракетной программы КНДР. Конечной целью должно стать создание в Северной Корее самых могущественных в мире стратегических сил, цитируют приказ Кима государственные СМИ КНДР в воскресенье, 27 ноября.

Ким Чен Ын издал это распоряжение после испытания ракеты, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой и теоретически способна достичь территории США. На фоне международной критики КНДР 18 ноября, в рамках испытаний, уже вторично в этом месяце выпустила межконтинентальную баллистическою ракету в направлении моря.

На следующий день после этого Пхеньян назвал этот тест успехом в усилиях, направленных укрепление ударной мощи Северной Кореи с целью более эффективного сдерживания США.

В нарушение резолюций ООН

Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания межконтинентальных и других баллистических ракет. Мировое сообщество резко осудило участившиеся ракетные тесты в КНДР.

Ким Чен Ын заявил, что благодаря созданию новой межконтинентальной ракеты "Хвасонгпхо-17" Северная Корея теперь располагает одним из мощнейших стратегических вооружений. По его словам, испытание этой ракеты позволило КНДР сделать рывок в деле разработки баллистических ракет, которые могут быть оснащены боеголовкой с разделяющимися головными частями (индивидуального наведения).

Только в сентябре парламент КНДР принял закон, разрешающий превентивное применение ядерного оружия.

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Deutsche Welle

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