Руководитель КНДР Ким Чен Ын намерен превратить Северную Корею в сильнейшую в мире ядерную державу. "Усиление ядерной мощи позволит защитить достоинство и суверенитет государства и народа", - говорится в изданном Ким Чен Ыном распоряжении о поощрении ученых и функционеров ракетной программы КНДР. Конечной целью должно стать создание в Северной Корее самых могущественных в мире стратегических сил, цитируют приказ Кима государственные СМИ КНДР в воскресенье, 27 ноября.
Ким Чен Ын издал это распоряжение после испытания ракеты, которая может быть оснащена ядерной боеголовкой и теоретически способна достичь территории США. На фоне международной критики КНДР 18 ноября, в рамках испытаний, уже вторично в этом месяце выпустила межконтинентальную баллистическою ракету в направлении моря.
На следующий день после этого Пхеньян назвал этот тест успехом в усилиях, направленных укрепление ударной мощи Северной Кореи с целью более эффективного сдерживания США.
В нарушение резолюций ООН
Резолюции ООН запрещают Северной Корее проводить испытания межконтинентальных и других баллистических ракет. Мировое сообщество резко осудило участившиеся ракетные тесты в КНДР.
Ким Чен Ын заявил, что благодаря созданию новой межконтинентальной ракеты "Хвасонгпхо-17" Северная Корея теперь располагает одним из мощнейших стратегических вооружений. По его словам, испытание этой ракеты позволило КНДР сделать рывок в деле разработки баллистических ракет, которые могут быть оснащены боеголовкой с разделяющимися головными частями (индивидуального наведения).
Только в сентябре парламент КНДР принял закон, разрешающий превентивное применение ядерного оружия.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва пока ничего не может предложить воюющим в Украине своим гражданам
Воюющий в Украине литовец в интервью Delfi выразил...
В Вильнюсе мужчина зашел на заправку и не поверил своим глазам: пришел за бутербродом, а чуть не вышел с гранатой
Мужчина зашел на заправку и не мог поверить своим...
Дизайнера удивила стоимость вильнюсской елки: пахнет обманом (1)
В субботу в Вильнюсе зажгли огни на главной елке, после...
Владимирас Лаучюс. Россия наконец пробуждается
Россия наконец пробуждается. Нет, не для того, чтобы...
Премьер: Литва - в числе стран, которые упорно борются за включение патриарха Кирилла в санкционный список
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...